Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'dan "Malazgirt Zaferi" mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:30
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, mesajında, "Malazgirt bir başlangıçtır; büyük Türkiye'nin ayak sesi, kutlu fethin habercisidir. 26 Ağustos 1071'de yakılan ateş, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
YORUM YAZ