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Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik ve birlik" mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Hakkari mitingine gidişi sırasında helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı video paylaşımında bulundu- Altun, videoda şarkıcı Züleyha'nın Kürtçe "merhaba" türküsüne de yer verdi- Fahrettin Altun:- "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin"

11 Mart 2019 Pazartesi 21:32
Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik ve birlik" mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Hakkari mitingine geçerken helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı video paylaşımında bulundu.

Altun, Twitter hesabından Kürtçe, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba. Hakkari çok güzelsin." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun'un paylaşımında Züleyha'nın seslendirdiği Kürtçe "merhaba" şarkısı eşliğinde helikopterden çekilmiş dağların görüntüsünün yer aldığı videoya da yer verildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 21:32
  1. altun
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

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