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Fahrettin Altun'dan "Kaşıkçı" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin Türkiye'ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır"- "(Kaşıkçı cinayeti) Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır"- "Merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması, uluslararası toplumun çıkarına olacaktır"- "Türkiye'nin iade talebi, Suudi makamlarına 'Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını' dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı'nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan'ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır"

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
Fahrettin Altun'dan "Kaşıkçı" açıklaması

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin Türkiye'ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır." ifadesini kullandı.

Altun, Reuters haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin Türkiye'ye iade edilmesi talebine verdiği yanıtın hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Merhum Kaşıkçı'nın, İstanbul'da vahşi bir cinayete kurban gittiğini ve cesedinin burada parçalara ayrıldığını anımsatan Altun, "Aralarında bir otopsi uzmanının da olduğu Suudi istihbarat görevlileri, bu cinayeti işlemek maksadıyla Türkiye'ye gelmiştir. Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Bu koşullarda katillerin Türk mahkemeleri tarafından yargılanması son derece doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Uluslararası toplumun çıkarına olacaktır"

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iade talebi, Suudi makamlarına 'Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını' dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı'nın katillerinin iadesini reddetmek ancak Suudi Arabistan'ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır.

Suudi makamlarının bu süreçte yeterince açık davranmadığı ve Suudi savcıların cinayeti aydınlatma niyetinde olduklarını gösteren ciddi bir işaret göremediğimiz düşünüldüğünde, merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır."

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
  1. açıklama
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Fahrettin Altun
  4. Reuters haber ajansı
  5. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr

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