Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.01 Nisan 2019 Pazartesi 02:00
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul BŞB Adayı Binali Yıldırım'ın seçim sonucu açıklamasıyla çelişen bir açıklaması olmadığını ifade etti.
Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..
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