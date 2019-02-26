Fahrettin Altun'dan duygulandıran Erdoğan paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle duygulandıran bir paylaşım yaptı. Altun'un paylaşımında, dünyanın dört bir yanından insanlar Erdoğan'ın doğum gününü kutluyor.26 Şubat 2019 Salı 21:58
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, dünyanın farklı noktalarından insanlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunuyor. Altun mesajında, "Milletine adanmışlığın, yılmadan mücadelenin adı; mazlumların sesi, bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Ömrüne bereket" ifadelerine yer verdi.
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