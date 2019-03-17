Fahrettin Altun: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Erdoğan'ı yolundan çevirir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Altun, "Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dikkat çeken Erdoğan paylaşımı yaptı. Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, "Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta" dedi.

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