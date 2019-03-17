Fahrettin Altun: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Erdoğan'ı yolundan çevirir
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Altun, "Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir." dedi.17 Mart 2019 Pazar 17:33
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dikkat çeken Erdoğan paylaşımı yaptı.
Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, "Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta" dedi.
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