Fahrettin Altun'dan ABD'ye basın özgürlüğü yanıtı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:- "ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz"- "Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr.Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Twitter'dan yaptığı paylaşıma "ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz." şeklinde yanıt verdi. Altun, Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kendi hesabı üzerinden şöyle yanıtladı: "ABD'nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır."



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.