İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a sert tepki: İkiyüzlülük değil mi?
ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "Suriye Kürtlerine saldırı" olarak nitelendirmesine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.12 Ekim 2019 Cumartesi 12:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı da etiketleyerek yayımladığı mesajda, "PKK-YPG ilişkisi, sizin de içinde bulunduğunuz ABD'li yetkililer tarafından iyi biliniyor." ifadesini kullandı.
"İkiyüzlülük değil mi?"
Nihayet ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Başkanı Barack Obama yönetiminin YPG/PKK'ya karşı aldığı tavrı eleştirdiğini kaydeden Altun, "Senatör, 'Türkiye Suriyeli Kürtlere saldırıyor' demeniz ikiyüzlülük değil mi?" diye sordu.
Fahrettin Altun, mesajında ayrıca, ABD'li yetkililerin terör örgütleri PKK ve YPG arasındaki ilişkiyi itiraf ettikleri bir video paylaştı.
YORUM YAZ