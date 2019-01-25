Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yeni görev
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ıTürkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek.25 Ocak 2019 Cuma 16:31
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamının Prof. Dr. Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütüleceği öğrenildi.
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