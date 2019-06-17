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Fahrettin Altun: “Mursi, son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle hatırlanacak”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Muhammed Mursi, cesur bir dava ve siyaset adamı olarak son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle, hak ve adaleti haykırmaktan vazgeçmemesiyle hatırlanacak” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:20
Fahrettin Altun: “Mursi, son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle hatırlanacak”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Muhammed Mursi, cesur bir dava ve siyaset adamı olarak son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle, hak ve adaleti haykırmaktan vazgeçmemesiyle hatırlanacak” dedi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twittler hesabından yaptığı paylaşımda, “Bütün dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilen “Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı” Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk’a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. Muhammed Mursi, cesur bir dava ve siyaset adamı olarak son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle, hak ve adaleti haykırmaktan vazgeçmemesiyle hatırlanacak. Mısır’da darbecilerin sırtını sıvazlayanlar, hukuksuz yargılamalara, antidemokratik uygulamalara hala kör ve sağır kalmayı tercih ediyor. Tarih, kendi çıkarları uğruna demokrasi yerine darbecileri destekleyenleri de unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:20
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