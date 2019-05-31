Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle buluştu

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle buluştu31 Mayıs 2019 Cuma 23:19
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda bir araya geldi.
Prof. Dr. Altun, Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen iftar programında, sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin görüş ve taleplerini dinledi.
Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da Ankara’nın ardından İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı.
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