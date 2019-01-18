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Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun terörle mücadelede kararlık açıklamasında bulundu.

18 Ocak 2019 Cuma 11:17
Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada “sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABD’li Senatör Graham’ın ziyareti öncesinde Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

“Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız.” dedi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nünson birkaç yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

ABD'li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekiliyor.

Türkiye terörün her türüyle mücadele ediyor

Videoda da son üç yılda PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulanıyor.

Video terör örgütlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluşuyor.

“Yolumuzdan dönmeyeceğiz”

Terör örgütlerinin 2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşı şehit ettiğini belirten Altun, bu terör saldırılarının çoğunun Suriye’nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti.

Altun, “Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:17
  1. Fahrettin Altun
  2. terör
  3. DEAŞ
  4. PKK
  5. YPG
  6. PYD

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  • Yunus16Yunus1651 dk önce
    TERÖR ÖRGÜTLERİ GÖMÜLMEDEN DÖNÜLÜRSE, BÜTÜN DEVLET YETKİLİLERİ NAMERTTİR

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