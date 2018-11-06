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HKS uygulamasıyla fahiş fiyatlar cepten tespit edilebiliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla vatandaşlar, satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebiliyor.

06 Kasım 2018 Salı 11:14
HKS uygulamasıyla fahiş fiyatlar cepten tespit edilebiliyor

Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her vatandaşın HKS mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi.

Sistemin çok yararlı olduğunu belirten Kurt, tüketici aldığı ürüne ilişkin tüm bilgilere kolayca ulaşabileceğini aktardı.

Uygulama ile tüketicinin aklındaki tüm sorularında cevaplanmış olacağını anlatan Kurt, en önemlisinin ise fahiş fiyat artışı varsa tespit edebileceğini vurguladı.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini bildiren Kurt, "Tüketici uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde hal yada marketlerdeki meyve ve sebzelerin üzerinde bulunan barkodları okutarak ürünün üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Tüketicimiz uygulama ile bir ürünün tüketiciden çıkış fiyatı ile perakende satışa sunulan fiyat arasındaki farklılıkları gördükçe ihtiyaçlarını yeniden gözden geçiriyor. Aile bütçesi veya daha uygun fiyatlı ürün almaya yöneliyor. Tüketicimiz bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Tüketici aldığı ürünü kesinlikle uygulama ile takip etmelidir." diye konuştu.

"Halde 2 lira, markette 7 lira"

Kurt, bazı süper marketlerde yaptıkları barkod denetiminde Hal'de 2 lira olan üzümün, markette 7 liraya satıldığını gözlemlediklerini belirtti.

Tüketicinin de bu uygulama ile fiyat aralıklarını kontrol etmesi gerektiğine dikkat çeken Kurt, tüketicilerin fiyatları görerek alış veriş yapması önerisinde bulunarak, "Bu tip fiyat hareketlerine dikkat edilmeli. Fahiş fiyatlar cepten tespit edebiliyor. Bu uygulama ile bir ürünün barkodu 3 saniyede okutularak tüm bilgileri önünüze geliyor. Fiyat artışlarına çok dikkat edilmeli. Bir ürüne değerinden fazla ödeme yapılmamalıdır." dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:14
  1. Mustafa Kurt
  2. HKS mobil uygulaması
  3. fahiş fiyat

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