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Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet brifingi

Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile beraber ilçedeki hizmetleri yerinde inceledi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:52
Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet brifingi

Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile beraber ilçedeki hizmetleri yerinde inceledi. Fadıloğlu, program süresince meclis üyelerini bilgilendirdi.


Yapılan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda göreve başlayan Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmet alanlarını Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte gezdi. Meclis üyelerini her gezilen adreste yapı ve işleyişle ilgili bilgilendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı. Program sonrası değerlendirmede bulunan meclis üyeleri yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu kaydettiler.


Meclis üyeleri Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Şehitkamil Sanat Merkezi, Alleben Yüzme Havuzu, Anneler Parkı, Şehitkamil Meydanı ve Korupark, İbrahimli Spor Merkezi, Bozgeyik Parkı, Dülük Tabiat Parkı, 8 Şubat Millet Bahçesi, 8 Şubat Mahallesi 143-144 Nolu Taziye Evi, Gıda Bankası, Şehitkamil Nikah Salonu, Fıstıklık Semt Parkı, Çamlıtepe Ticaret Merkezi, Beykent Pazaryeri, Beykent Stadyumu, Şehit İlhan Güleç Polis Merkezi Amirliği, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi, 29 Ekim Mahallesi 141-142 Nolu Taziye Evi, Çıksorut Köprüsü, Çıksorut Millet Bahçesi, İbrahimli 2 ile Sancaktepe yol açma çalışmalarını inceledi.


"Çok güzel ve kaliteli hizmetler"


Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerine ilişkin kalite vurgusu yapan Meclis Üyesi Erkan Tazeoğlu, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yaptıkları hizmetlerinden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Şehitkamil Belediyemizin ilçemizde çok güzel ve kaliteli hizmetleri var. Belediyemiz tarafından yapılan hizmet alanlarını gezdik ve hepsi de takdire şayan hizmetler olmuş. İnşallah bundan sonraki dönem içerisinde de bizler de meclis üyeleri olarak bundan sonra Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun önderliğinde yapılacak olan her hizmete imzamızı atacağız” dedi.


"Hizmetleri geze geze bitiremedik"


Çalışmaların ve projelerin insana özgü olduğunu dile getiren Meclis Üyesi Rıdvan Küççük, “Öncelikle yapılan tüm hizmetlerden dolayı başkan ve ekibini yürekten kutluyorum. Bugün gün boyunca yaptığımız gezi kapsamında belediyemiz tarafından yapılan hizmetleri geze geze bitiremedik. Gayet güzel, gayet insana özgü ve vatandaşa hizmet noktasında, insanların refahı ve sağlıklı spor yapmaları için gayet güzel projeler olmuş. Projelerin hemen hemen hepsi tamamlanmış durumda ve vatandaşlarımız buralarda aktif olarak yer alıyorlar. İnşallah bu hizmetlerin devamının gelmesini diliyoruz. Bizlerde yeni dönem meclis üyeleri olarak bu çalışmaların tamamında belediyemize ve Başkan Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na elimizden gelen desteği vereceğiz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.


"Hizmetler gurur ve onur verici"


Yapılan hizmetlerin gurur ve onur kaynağı olduğunu dile getiren Meclis Üyesi Mehmet Sucu, “Bugün Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu önderliğinde yeni dönem meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte bir şehir gezisi yapmak istedik. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri şu an geziyoruz. Tabi yapılan bu hizmetlerin altında bizlerin de imzası var. Bizler de bu hizmetlerin yapılması konusunda başkanımıza destek verdik. Her ne kadar ayrı partilerden olsak da bugün ilçemize yapılan bu hizmetler gurur ve onur verici. Bu hizmetleri halka hizmet Hakk’a hizmet açısıyla yapıyoruz. Bizim bakış açımız her zaman böyledir. Bu yeni dönem içerisinde de bizler de katkılarımızı ve projelerimizi ve olması gerekenleri zaman zaman Başkanımıza ve değerli Meclis Üyelerimize sunacağız. Sonuç olarak her şey Şehitkamil halkı için, bu kent için, vatandaşlarımızın içindir. Bu anlamda yapılan her türlü hizmetlerden dolayı başta Başkan Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:52
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