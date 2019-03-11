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Fadıloğlu’ndan kutlama ve anma mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:33
Fadıloğlu’ndan kutlama ve anma mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Fadıloğlu, mesajında Milli Şair Ersoy’un milletin tarihi yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini ve vatan sevgisini en müstesna biçimde anlattığını kaydetti.


İstiklal Marşı’nda, milletin hürriyet ve vatan tutkusunun en belirgin ve net bir şekilde ifadesinin mısralara döküldüğünü vurgulayan Fadıloğlu, mesajında, “Milli mücadele yıllarının en ateşli olduğu dönemde milletimizi ayağa kaldıracak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir milli marş gereksinimi duyulmuş ve açılan yarışmayla 12 Mart 1921 günü 724 şiir arasından istiklal marşımız seçilmiştir. Milli mücadelede ülkenin kırık dökük her köşesinde dalga dalga yankılanan, milli azmi ve imanı şahlandıran, milletimizin özgürlük umudunu yeşerterek ilham kaynağımız haline gelen İstiklal Marşı, aynı misyonu bugün de sürdürmektedir. İstiklal Marşımız, birliğimizin ve beraberliğimizin sembolüdür. İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı’nın en çetin döneminde milletimize moral ve cesaret kaynağı olmuş, milletimizin yeniden doğuşunu tarif eden bir abide olmuştur. Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz birikimle tarihi, coğrafi ve kültür değerleri ile güçlü medeniyetimizin yetiştirdiği büyük şahsiyetler ve onların bize bıraktığı eşsiz miras bizler için en önemli zenginliktir. Mehmet Akif Ersoy, sadece büyük bir şair değil, aynı zamanda kendini, milletinin, vatanının istiklal ve istikbal mücadelesine adamış bir dava adamı, önemli bir şahsiyettir. Bu büyük şairimizin eserleri, bugün de milletimizin duygularına tercüman olmaya devam etmektedir. Bu duygularla İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 98. yılını kutluyor, bu anlamlı günün yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması için hayatlarını ortaya koyan Ulu Önder Atatürk’ü ve arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi ve merhum Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:33
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