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Fadıloğlu’ndan Anka’ya ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindeki heyet Özel Gaziantep Anka Hastanesini ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 12:29
Fadıloğlu’ndan Anka’ya ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindeki heyet Özel Gaziantep Anka Hastanesini ziyaret etti.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindeki heyet seçim çalışmaları kapsamında, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ni ziyaret etti.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ, Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer tarafından karşılanan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu hastaneyi gezerek hastane personeline iyi çalışmalar, hastalara da acil şifalar diledi.


Özel Gaziantep Anka Hastanesini daha önce de ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Fadıloğlu, “Anka Hastanesi modern tıp teknolojisiyle, uzman kadrosuyla sadece Türkiye değil, yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti veriyor. Gaziantep’in sağlık turizm merkezi olması için çabalayan ve ülke ekonomisine büyük katlı sağlayan böyle bir hastaneyi kentimize kazandıran yöneticilere teşekkür ederim” dedi.


Seçim çalışmaları ve yeni projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Fadıloğlu, “Gaziantep’i yaşanabilir kentler sıralamasında yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda 3’üncü dönemde de kentimiz için güzel projeleri hayata geçireceğiz. Planlı kentleşmeye önem veriyoruz. Bu nedenle günü birlik projeler değil, bundan sonraki yılları hesap edecek şekilde planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Diğer yandan refah düzeyinin artması için eğitim şart. Eğitime de büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:29
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