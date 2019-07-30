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Fadıloğlu, ŞSM’deki kursiyerleri ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde 9 farklı branşlarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

30 Temmuz 2019 Salı 10:48
Fadıloğlu, ŞSM’deki kursiyerleri ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde 9 farklı branşlarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.


ŞSM’de eğitim gören kursiyerleri ziyaretinde açıklamalarda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yaz dönemi eğitimleri çerçevesinde Şehitkamil Sanat Merkezimizde 9 branşta bin 374 öğrencimiz eğitim alıyor. Şehitkamil Sanat Merkezimizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetimizi yıllarca devam ettirip nitelikli bireylerin yetişmesi noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” dedi.


Yaptığı sanatsal ve kültürel yatırımlarla binlerce kişinin hayatına katkı sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki eğitimlerden yararlanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle kültür-sanat konulu sohbetler gerçekleştiren Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin merkezle ilgili görüş ve taleplerini de dinledi. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Fadıloğlu, öğrencilerin aldıkları eğitimler neticesinde öğrendikleri bilgiler ışığında çalmayı öğrendikleri şarkıları dinledi.


"9 Branşta bin 374 öğrencimiz eğitim görüyor"


Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ücretsiz sağlanan eğitimler kapsamında sundukları hizmetleri uzun yıllar devam ettireceklerini ifade etti. Amaçlarının en az bir enstrüman çalmayı bilen nitelikli bireyler yetiştirmek olduğunu kaydeden Fadıloğlu, “Yaz dönemi eğitimleri çerçevesinde Şehitkamil Sanat Merkezimizde 9 branşta bin 374 öğrencimiz eğitim alıyor. Burada yürüttüğümüz faaliyetleri yıl içerisinde de devam ettiriyoruz. Ama yaz tatili münasebetiyle kurslarımıza talep doğal olarak daha fazla oluyor. Şehitkamil Sanat Merkezimizde açılan ve ücretsiz yararlanılan yağlıboya, ebru, bağlama, gitar, keman, piyano, tambur, hüsn-i hat, karakalem ve temel resim kurslarımız ile çocuklarımıza, velilerimize imkan sunmaya gayret gösteriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Şehitkamil Sanat Merkezini dışarıdan gelen birinin konser vermesi için değil, kendi memleketimizin evladının burada yetişerek inşallah ileriki zamanlarda burada konser verebilmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımız, akademik yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalarda yoruluyorlar. Bir yandan akademik çalışmaları devam ettirirken diğer yandan da sosyal aktivite olarak bir enstrüman çalmasını istiyoruz. Çocuklarımızın sanata olan yatkınlıklarını değerlendirmelerini istiyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Sanat Merkezimizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetimizi yıllarca devam ettirip nitelikli bireylerin yetişmesi noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ben, bize inanıp, güvenip çocuklarını teslim ettikleri için tüm velilerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Hem ziyaretten hem de sağlanan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler de Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:48
  1. sanat
  2. kültür
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