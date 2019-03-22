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Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış geziyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir yandan esnafı ziyaret ederken diğer yandan da yaptığı mahalle ve aile ziyaretleriyle vatandaşla bir araya geliyor.

22 Mart 2019 Cuma 13:00
Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış geziyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir yandan esnafı ziyaret ederken diğer yandan da yaptığı mahalle ve aile ziyaretleriyle vatandaşla bir araya geliyor. Ziyaret ettiği yerlerde vatandaşın talep, öneri ve sıkıntıları dinleyen Başkan Fadıloğlu, çözüm odaklı çalışarak tüm sorunların üstesinden geleceklerini söyledi.


Seçim çalışmaları kapsamında gündüz saatlerinde esnafı ziyaret eden, akşam saatlerinde de aile ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşla buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. KÜSGET, Ayakkabıcılar Sitesi, Maaşkuyu Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden, tek tek dükkanları gezen ve esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra taksici esnafıyla bir araya geldi. Akşam saatlerinde Güvenevler, Merveşehir ve Beylerbeyi Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, halka 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemini anlattı.


"Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız"


31 Mart Yerel Seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ülkemizin, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini yakından ilgilendiren bir tercihte bulunarak 31 Mart günü oy kullanacağız. Bizler de gün içerisinde yaptığımız ziyaretlerle vatandaşlarımıza; 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemini, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi anlatıyoruz. Elde edilen kazanımları anlatıyoruz. Yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın varsa taleplerini, sorunlarını dinliyoruz. Sorunların çözümü için gereken çalışmayı başlatıyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak ulaşımdan çevreye, sağlıktan eğitime, kültür-sanattan spora kadar pek çok alanda Şehitkamilliler için hizmet veriyoruz. İlçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın doğumdan ölüme kadar hayatlarının her aşmasında yanında oluyoruz. Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız. Söz verdiğimiz her işi yaptık, tutamayacağımız sözler de asla vermedik. Her zaman uzun vadeli planlamalarla milletimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağıdır. Bu kaynağı en iyi şekilde milletimiz için kullanmayı sürdüreceğiz. Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:00
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