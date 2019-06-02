Fadıloğlu, Ramazan Bayramını kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Fadıloğlu, mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak; milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlarımız mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir. Bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Bir ibadet ayı olmasının yanında iftarı, sahuru ve teravihi ile bir yaşam kültürü olan; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayını geride bıraktık. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa; barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramınızı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.