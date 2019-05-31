Fadıloğlu, personellerle bayramlaştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personelleriyle bayramlaştı. Bayramların huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini dileyen Başkan Fadıloğlu, “Tüm çalışma arkadaşlarımın ve hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Şehitkamil Belediyesinde gerçekleşen geleneksel bayramlaşma programına Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Ceyda Gürsel, müdürler ve personeller katıldı. Belediye personeliyle tek tek el sıkışan Başkan Fadıloğlu, personellere iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

"Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum"

Bayramın barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Fadıloğlu, “Her yıl olduğu gibi bu bayram da belediye çalışanlarımızla bir araya geldik. Başkan Yardımcılarımız ve müdür arkadaşlarımızla birlikte mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bayram günleri üzüntülerin, kaygıların, sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı sevginin, saygının, hoşgörünün pekiştiği özel günlerdir. Bayram günleri; dargınların barışması, küskünlüklerin bitmesi için büyük bir fırsattır. Ülkemizde ve memleketimizde mutluluğun ve huzurun yaşandığı, paylaşımın bol olduğu bir bayram diliyorum. Bayram süresince görev yapacak tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Bayram ziyareti için yola çıkacak vatandaşlarımızın bayram sevincini acıya dönüştürmemeleri için trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Ramazan Bayramı’nın başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa; barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Mesai arkadaşlarımın ve tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum” diye konuştu.