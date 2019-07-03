Fadıloğlu, pazar esnafını ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sabahın erken saatlerinde pazar esnafıyla bir araya geldi. Fadıloğlu, pazar esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi, çözüm odaklı çalışmalarla sorunların üstesinden geleceklerini vurguladı.

Her fırsatta farklı meslek guruplarında hizmet veren esnafı ziyaret eden ve sorunlarıyla yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun son adresi Basra Pazar Yeri oldu. Sabahın erken saatlerinde pazar esnafını ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, pazarcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Esnafla çay içen ve uzun süre sohbet eden Fadıloğlu, tüm esnafın sorun ve talebini yerinde dinledi. Pazarcı esnafına yönelik yürütülen çalışmaları ve yapılan yatırımları anlatan Fadıloğlu, çözüm mercisinde bulunduklarını, şartların daha da iyileştirilmesi ve sorunların çözümü için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret memnun etti

Hiç beklemedikleri anda gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafı da Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kendilerine gösterdiği ilgi karşısında çok memnun ve mutlu olduklarını aktardılar. Rıdvan Fadıloğlu’nun yaşadıkları sorunları yakından takip ettiğini belirten esnaf, sordukları tüm soruları yanıtlayan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.