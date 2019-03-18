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Fadıloğlu, önce hizmetleri anlatıyor, sonra vatandaşı dinliyor

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle halka yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Amacımız, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmak için elimizden geleni yapmak” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:50
Fadıloğlu, önce hizmetleri anlatıyor, sonra vatandaşı dinliyor

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle halka yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Amacımız, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmak için elimizden geleni yapmak” dedi.


Yapılacak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi düzenlediği ziyaretlerle vatandaşla buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşa bugüne kadar yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatıyor. Rıdvan Fadıloğlu, Aktoprak, Karacaoğlan, Seyrantepe, Atatürk, Değirmiçem, İbrahimli, Göllüce, Gazikent mahallesinde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti. Her ziyaret ettiği mahallede karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler armağan etti. Vatandaşın sorun ve sıkıntısını dinleyen Fadıloğlu, çözüm odaklı çalışmalarla ellerinden tüm gayretleriyle çalışacaklarını ifade etti.


800 bin kişinin vebalini taşıyan bir iş


Yaptığı ziyaretlerde konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Halkımızı ziyaret ederek destek istiyoruz. Ama şu bilinmelidir ki kendi nefsimiz için bir destek istemiyoruz. 800 bin kişinin vebalini taşıyan bir iş, kolay kolay kabul edilecek bir iş değil. Allah, kısmet etti; Cumhurbaşkanımızın aday göstermesi ve halkımızın desteğiyle iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu dönemde de yine aday gösterildim. İnşallah halkımızın desteğiyle amacımız; halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmak için elimizden geleni yapmak. Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bizim yaptığımız iş, halkımızın emanetini yönetmek. Biz halkımızın kaynaklarını yönetiyoruz. Her mahallemizin farklı ihtiyaçları var, bu ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve milletimizden aldığımız hayır dualarıdır. Derdimiz; millet ve milletimize hizmet etmek. Allah, hepimize bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:50
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