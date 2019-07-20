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Fadıloğlu, Küsget’teki asfalt çalışmalarını inceledi

Şehitkamil Belediyesi, KÜSGET Sanayi Bölgesi’nde daha önce açtığı yolların asfaltlama çalışmasını yürütüyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:47
Fadıloğlu, Küsget’teki asfalt çalışmalarını inceledi

Şehitkamil Belediyesi, KÜSGET Sanayi Bölgesi’nde daha önce açtığı yolların asfaltlama çalışmasını yürütüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep sadece bir emekli kenti değil, yalnızca konut ihtiyacı olan bir yer değil. Bu şehir üreten, ihraç eden ticaret hacmini genişleten bir şehir” dedi.


Türkiye’nin büyüme hızı en fazla olan illerinden biri olan Gaziantep, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun çalışmalarıyla ekonomik büyümesini planlı bir şekilde sürdürüyor. Önceki yıllarda küçük ve orta ölçekli iş insanlarına sunduğu nitelikli çalışma alanlarıyla büyük takdir gören Rıdvan Fadıloğlu, yeni iş sahaları oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu bağlamda KÜSGET Sanayi Bölgesi’nde daha önce gerçekleştirilen yol açma çalışmaları neticesinde bugünlerde başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Fadıloğlu, bir kısmı tamamlanan asfalt çalışmalarının yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.


Önce altyapı sonra asfalt


Tüm altyapı kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışma yürüttüklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak sezon itibariyle yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce belirli kademelerini yapmış olduğumuz KÜSGET Sanayi Bölgesi’ndeki Çimento Arazisi dediğimiz noktadaki kalan iş yerleri artık belirli bir noktaya geldi ve altyapıları tamamlandı. Buraların asfaltının yapılması gerekiyordu. Her zaman söylediğimiz bir şey var Şehitkamil, Gaziantep sadece bir emekli kenti değil, yalnızca konut ihtiyacı olan bir yer değil. Bu şehir üreten, ihraç eden ticaret hacmini genişleten bir şehir. Amacımız nitelikli iş alanlarının oluşturulmasıdır. Bundan hareketle daha önce yapmış olduğumuz planlama neticesinde geniş dükkanlar ve küçük ölçekli imalathanelerin oluştuğu bu bölgede asfaltlama çalışması yapıyoruz. Şu anda da daha önce bir kısmı yapılan asfaltın kalan kısmı tamamlanıyor. Ekip arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabi burada yalnızca biz çalışmıyoruz. Hem TEDAŞ hem GASKİ hem GAZDAŞ hem TELEKOM tüm altyapı kuruluşlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, önce altyapısını tamamlayıp sonra da nihai olarak asfaltını yapıyoruz. Şu anda artık son noktaya gelmiş olan bu inşaat noktasında da ekip arkadaşlarımız asfalt çalışması yapıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:47
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