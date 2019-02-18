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Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı sakinleriyle buluştu

Gaziantep’te ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta sonlarını da kırsal mahallede yaşayan vatandaşları bir araya geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:06
Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı sakinleriyle buluştu

Gaziantep’te ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta sonlarını da kırsal mahallede yaşayan vatandaşları bir araya geldi.


Vatandaşın yaşadığı sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmek, dinlemek için son olarak Kozluyazı ve Suboğazı mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla buluşan Fadıloğlu’na yaptığı ziyaretlere, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci de eşlik etti.



Kırsal mahallede yaşayan mahalle sakinleriyle buluşan ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belediye olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte daha fazla gönül kazanmak için çalışıyoruz” dedi.



Bugüne kadar sağlanan hizmetlerin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden mahalle sakinleri ise, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun destekçisi olacaklarını söylediler. Yapılan çalışmaların, uygulanan projelerin önemli olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, Rıdvan Fadıloğlu’nun her taleplerini yerinde dikkate alarak gerekeni yaptığını dile getirdiler.


Ziyaret ettiği mahallelerde çocuklarla yakından ilgilenen Fadıloğlu, çocuklara çeşitli armağanlar verdi.



“Sorumluluğumuz ağır, bunu asla unutmuyoruz”



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden her kişinin hayat standardını yukarı çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı. İhtiyaca göre hizmet ürettiklerini kaydeden Fadıloğlu, “Belediye olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte daha fazla gönül kazanmak için çalışıyoruz. Şu ana kadar milletimize söz verdiğimiz işlerin hepsini yaptık. Yapamayacağımız hiçbir işin de sözünü vermedik. Elimizde milletin emaneti bir kaynak var. Bu emanet parayı 152 mahallemiz arasında ihtiyaca göre dengeli bir şekilde harcayarak hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz. Mahalleler arasında ihtiyaçlar farklılık gösterebilir ama kaynağa göre eşit paylaşımla adım adım mahallelerimizi ileriye götürmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuz ağır, bunu asla unutmuyoruz. Bütün görevler, makamlar bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir. Milletimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Allah, yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:06
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