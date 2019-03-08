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Fadıloğlu, kadınların eserlerini inceledi

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Fadıloğlu, kadınların eserlerini inceledi

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri sanatseverlerin beğenisine sundu. ‘Hanım Eller’ isimli sergiyi gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.


Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 37 aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, uzun uğraş ve emek verdikleri Antep işi, mefruşat, iğne oyası, tel kırma, rölyef, sabun, resim, pasta gibi 20 farklı branştaki hazırladıkları bin 700 eseri Gazianteplilerin beğenisine sundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziantep’te açılan sergi, 9 Mart 2019 saat 17:00’a kadar açık kalacak.


“Kadınlarımızın emeklerine, yüreklerine sağlık”


Kadınların ürettiği eserleri detaylı bir şekilde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eserlerin birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hanım kardeşlerimizin hazırlamış olduğu Hanım Eller 2019 sergisindeyiz. Ben, bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Burada Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yapılmış bir faaliyetin içerisindeyiz. Kadınlarımızın, emeklerine, yüreklerine sağlık. Tabi yıl boyu bir etkinlik çerçevesinde hanım kardeşlerimiz, el becerilerini geliştirerek göz nuru eserlerini ürettiler. Biz de her yıl geleneksel hale getirdiğimiz şekilde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kardeşlerimizin bu yapmış olduğu eserleri bu hafta içerisinde sergiliyoruz. Bu sergide tüm emeği geçen hanım kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
  1. sergi
  2. sanat

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