Fadıloğlu, halkla birlikte demokrasi nöbeti tuttu

Sabaha kadar halkla birlikte demokrasi nöbeti tutan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe girişiminin 3. yıldönümünde milli iradeye sahip çıkmak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlamak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı binlerce vatansever ile dolup taştı. Vatandaşla birlikte 1 günlük ‘demokrasi nöbeti’ tutan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu; demokrasiye, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkarak, üzerine düşeni yapan herkese minnettar olduğunu ifade etti. Fadıloğlu, 15 Temmuz şehitleri hayrına vatandaşa kendi elleriyle pilav ikram etti.

Tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum

Sabaha karşı açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir kez daha darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini nefretle kınadı. Vatan ve bayrak uğrunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını, gerekirse vatan ve bayrak uğrunda canlarını seve seve feda edeceklerini vurgulayan Başkan Fadıloğlu, “Öncelikle tüm hemşehrilerime ben yürekten teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun. 3 yıl önce bu gece nasıl coşkuyla bu meydanı doldurdularsa bugün aynı heyecanı burada tekrar yaşıyoruz. Allah, o günleri bir daha bizlere göstermesin. Biz; Türk milleti olarak esarete hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Her birimiz; bulunduğumuz yerde işimizi en iyi şekilde yaparak, üreterek, çalışarak ülkemizi müreffeh ülkeler noktasına getirmek adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olmalıyız. Bu, bizim asli görevimizdir. Ancak bunu yaparken birbirimize karşı olan sevgimiz, muhabbetimiz daim olacak. Sevgi, dostluk, kardeşlikle biz bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl 2016’da 15 Temmuz gecesi bu millet el ele gönül gönüle verdi ve bu memleketi o hainlere teslim etmedi, Allah’ın izniyle bundan sonraki süreçte de bu coşkuyla birlikteliğimiz devam edecek. Ben tekrar tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah, hepsinden razı olsun” diye konuştu.