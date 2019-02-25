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Fadıloğlu, hafta sonu kırsal mahalleleri ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, cumartesi ve pazar günlerini kırsal mahalle ziyaretlerine ayırdı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:00
Fadıloğlu, hafta sonu kırsal mahalleleri ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, cumartesi ve pazar günlerini kırsal mahalle ziyaretlerine ayırdı. Kırsalda bulunan tüm mahalleleri ziyaret eden Fadıloğlu, “Biz, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Çünkü biz, milletimize sevdalıyız” dedi.


Kısa süre önce başlattığı kırsal mahalle ziyaretlerini aralıksız devam ettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hafta sonu gerçekleştirdiği son ziyaretlerle birlikte tüm kırsalda bulunan mahalleleri ziyaret etmiş oldu. Toplam 72 mahalleyi ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, cumartesi günü; Atalar, Bayatlı, Yamaçoba, Eskişarkaya, Sarılar, İskenderli, Yenişarkaya, Acaroba, Cerityeniyapan, Durnalık, Işıklı, Karadede, Dımışkılı, Sofalıcı, Zülfikar ve Öğümsöğüt mahalle sakinleriyle bir araya gelirken pazar günü; Büyükpınar, İncesu, Serintepe, Karpuzkaya, Ülkerli, Yığınlı, Üçgöze, Yeşilce ve Ağaçlı Boyno mahalle sakinleriyle buluştu.


Başkan Fadıloğlu’na yaptığı ziyaretlerde; AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Hayri Özkeçeci de eşlik etti.


Ziyaretten ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, her zaman Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun destekçisi olacaklarını ifade ettiler. Yapılan hizmetlerden övgüyle bahseden mahalle sakinleri, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun her taleplerini yerine getirdiğini kaydettiler.


Ziyaret ettiği mahallerde yoğun ilgi gören Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gönüller kazanmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Vatandaşların birinci ağızdan sorun ve sıkıntılarını dinleyen ve çözüm için çalışacağının sözünü veren Başkan Fadıloğlu, tek dertlerinin millete hizmet olduğunu anlattı.


“Hizmet çıtamızı daha yukarıya taşıyacağız”


Cumhur İttifakı neticesinde tekrar Şehitkamil Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini anımsatan Rıdvan Fadıloğlu, “Biz, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Çünkü biz, milletimize sevdalıyız. Milletimizin gönlünde yer edinmek için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız. Söz verdiğimiz her işi yaptık, tutamayacağımız sözler de asla vermedik. Her zaman uzun vadeli planlamalarla milletimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağıdır. Bu kaynağı en iyi şekilde milletimiz için kullanmayı sürdüreceğiz. Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarıya taşıyacağız. Yeni dönemimizde kırsal bölgelerdeki mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek. Toplam 10 kırsal mahallemizde ideal standartlarda futbol sahaları yapacağız. Önceki aylarda yapmış olduğumuz Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvamıza ilgi yoğundu. Bu ilgi bizi mutlu etti. İnşallah, bu sene düzenleyeceğimiz turnuvamızı yeni yapacağımız sahalarımızda gerçekleştireceğiz. Allah, bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:00
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