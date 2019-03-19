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Fadıloğlu, esnafı ziyaret etti, derdini dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

19 Mart 2019 Salı 13:14
Fadıloğlu, esnafı ziyaret etti, derdini dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Tek tek dükkanları gezen Fadıloğlu, esnafın sorunlarını dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.


Gerçekleştirdiği ziyaretlerle 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi halka yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GATEM ve Aydınlar Oto Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın derdini dinleyen ve çözüm konusunda çalışacaklarının sözünü veren Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.


“Var gücümüzle çalışıyoruz”


Esnaf ziyaretinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ülke için önemini anlattı. Esnaf için belediye olarak çok önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Fadıloğlu, “Yaklaşan seçim süreci öncesi ülkemizin menfaati için birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Sık sık gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve programlarla her zaman esnaf kardeşlerimizle bir arada oluyoruz. Esnafımızın derdini dinleyerek onların taleplerine cevap olabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Allah, kısmet etti, Cumhurbaşkanımızın aday göstermesi ve halkımızın desteğiyle iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu dönemde de yine aday gösterildim. İnşallah halkımızın desteğiyle amacımız halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmak için elimizden geleni yapmak. Amacımız halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bugüne kadar esnafımızın hayatını kolaylaştıracak, üretimini arttıracak çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Küçük ve orta ölçekli yatırımcılarımız için iş imkanı sağlayacak nitelikli alanlar oluşturduk. İlçe genelinde yaptığımız ticaret merkezlerinin yanı sıra yeni iş sahaları oluşturmak adına KÜSGET bölgesinde açtığımız yollarla üretken şehrimizi her geçen gün daha ileri noktalara taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz millet ve milletimize hizmet etmek. Allah, hepimize bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:14
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