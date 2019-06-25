Fadıloğlu, çölyak hastalarını mutlu etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çölyak hastalarına yönelik yapılan 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna dağıtımına katıldı.

Toplam 537 çölyak hastasına yönelik gerçekleştirilen yardım öncesi hastalar ve hasta yakınları ile sohbet eden Başkan Fadıloğlu, “Gelir düzeyi ne olursa olsun, herhangi bir ayrım yapmadan rahatsızlığı olan, bize müracaat eden tüm vatandaşlarımıza glütensiz un ve makarna yardımını yapıyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediyesi, ilçede farklı adreslerde ikamet eden çölyak hastalarına periyodik olarak glütensiz un ve makarna yardımında bulunmaya devam ediyor. Son olarak 537 çölyak hastası için 9 kilodan oluşan glütensiz un ve 2 paket glütensiz makarna yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi, hem hastaları hem de yakınlarını mutlu etti. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na giden aileleri karşılayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ailelerle uzun süre muhabbet etti. Yardım paketlerini ailelere kendi elleriyle teslim eden Fadıloğlu, hastalara şifa diledi.

Yaş gurubu ve maddi durum önemli değil

Yapılan faaliyete ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, herhangi bir kritere bağlı olmaksızın ilçe sınırları içerisinde yaşayan tüm çölyak hastalarına kendilerine müracaat etmeleri durumunda yardım yaptıklarını anlattı. Glütensiz un ve makarnanın piyasada zor bulunduğuna işaret eden Rıdvan Fadıloğlu, “Özellikle glütene karşı alerjisi olan kardeşlerimizin yaş grubu ne olursa olsun, maddi durumu ne olursa olsun Şehitkamil Belediyesi olarak 3’er aylık periyotlarda hastalarımıza glütensiz un ve makarna dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Rabbim, tüm çölyak hastalarımıza şifalar versin. Vatandaşımız, glütensiz un ve makarnayı piyasada bulmakta zorlandığı için böyle bir uygulama yaptık. Bu uygulama neticesinde de gelir düzeyi ne olursa olsun, herhangi bir ayrım yapmadan rahatsızlığı olan, bize müracaat eden tüm vatandaşlarımıza glütensiz un ve makarna yardımını yapıyoruz. Tüm çölyak rahatsızlığı yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.