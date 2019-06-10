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Fadıloğlu, atık pil yarışması birincilerini ağırladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisindeki okullarda düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okulların öğretmenleri, öğrencileri ve idarecileri Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
Fadıloğlu, atık pil yarışması birincilerini ağırladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisindeki okullarda düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okulların öğretmenleri, öğrencileri ve idarecileri Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Fadıloğlu, yarışmada ilk 3’e giren okulları çeşitli armağanlarla ödüllendirdi.


Şehitkamil Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen Atık Pil Toplama Yarışması tamamlandı. Yarışmaya 93 okul katıldı. Yarışma kapsamında toplam 103 bin 750 adet (2 bin 75 kilogram) atık pil toplandı. Böylelikle 62 milyon 250 bin ton suyun, 622 bin 500 metrekare toprağın kirlenmesi önlendi.


Yarışmada dereceye giren ilk 3 okulun öğretmen, öğrenci ve idarecileri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Öğrencileri tebrik eden ve öğrencilerle yakından ilgilenen Rıdvan Fadıloğlu, okullarda kullanılmak üzere öğrencilere masa tenisi, spor seti, satranç takımı armağan etti.


Yarışmada Ülger Kepkep Okulu 224,10 kilogram atık pil toplayarak yarışmada birinci olduğu için masa tenisi, Av. Mahmut Düşün Kız Meslek Lisesi 164,65 kilogram atık pil toplayarak ikinci olduğu için spor seti ve Zeynep Gençten Anaokulu 140,85 kilogram atık pil toplayarak üçüncü olduğu için satranç takımı kazandı.


Farkındalık sayesinde doğaya daha az zarar vermiş olacağız


Yarışmaya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarışma sonucunun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak çevre bilincini arttırmak adına okullar arası Atık Pil Toplama Yarışması düzenledik. 93 okulumuzda gerçekleşen Atık Pil Toplama Yarışması’nda yaklaşık 2 tonun üzerinde atık pil toplandı. 103 okulumuzun içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü olan okullarımızı seçtik ve bu okullarımızı ödüllendirdik. Amacımız burada farkındalık oluşturabilmektir. Ortaya çıkan sonuçlarla çok mutlu olduk. Demek ki istenilince bunlar gerçekleştirilebiliyormuş. Bu konuda farkındalığı arttırarak devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz. Çünkü özellikle bu atık pillerin toprağa ve suya verdiği zararı çocuklarımızın bilmesi gerekiyor. Bu farkındalık sayesinde doğaya daha az zarar vermiş olacağız. Ben, bu konuda duyarlılık gösteren tüm öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ama özellikle de birinci, ikinci ve üçüncü olan okullarımızı yürekten tebrik ediyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak bu tür çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
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