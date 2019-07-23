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Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, "Tüm basın mensuplarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini ve yayınlarını sürdüreceğine olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:33
Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, "Tüm basın mensuplarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini ve yayınlarını sürdüreceğine olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.


24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Rıdvan Fadıloğlu, başta Gaziantep olmak üzere tüm ülkedeki basın çalışanlarının bayramını kutladığını belirtti. Fadıloğlu, mesajında, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlanmaktadır. Basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili araçlardan birisidir. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır. Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Demokrasiyle yönetilen toplumlarda haberleşme özgürlüğü son derece önemlidir. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan basın, yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarıyla her tür gelişmeleri topluma aktarır. Doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkan sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Başta ilimiz basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini ve yayınlarını sürdüreceğine olan inancımın tam olduğunu belirterek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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