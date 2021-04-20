Fadıl Keskin kimdir? Fadıl Keskin görevinden neden istifa etti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti. MHP'den yapılan açıklamada "İBB'den aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in partimizden istifası işleme konuldu." denildi.

Fadıl Keskin kimdir?

Fadıl Keskin 1955 yılında Çaylı'da dünyaya geldi. Fadıl Keskin ilk ve ortaokul eğitimini Ocaklı'da tamamladıktan sonra lise öğrenimini 1972–1973 yılları arasında Hatay Dörtyol'da tamamladı. Fadıl Keskin İDÇ Fabrikasında Otomasyon Müdürlüğünde iş hayatına başladı.

Fadıl Keskin 1999 yılında yapılan seçimlerde MHP'den Dörtyol Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2002 yılında Dörtyol Belediye Başkanının görevden ayrılması nedeniyle 2004 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildi. Fadil Keskin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Hatay İli, Dörtyol İlçesi Belediye Başkan adayı oldu ve seçimlerde kazanarak belediye başkanı oldu.

Kayıp atlar nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar’daki fayton esnafından aldığı bin 177 atı geçtiğimiz yıl sahiplendirmişti. Bu atlardan 50’si de MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. İki belediye arasında geçen yıl ekim ayında taşıma devir sözleşmesi imzalandı. Ancak belediyeye teslimi yapılan ve kaybolmalarını engellemek amaçlı çip de takılan atlar bir süre sonra 'kayıp' oldu. Kayıt atların ortaya çıkmasından sonra soruşturma başlatılmıştı. Belediyenin de doğruladığı soruşturma kapsamında üzerindeki çiplere rağmen kaybolan atların akıbetini araştırıyor. Atların halen bulunamaması üzerine vatandaşlar atlar nerede? sorusunu sormaya devam ediyor.