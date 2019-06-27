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Faciaya ramak kala... Freni boşalan TIR güçlükle durduruldu

Erzincan'da rampadan inerken freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden TIR, polis eskortu eşliğinde güçlükle durduruldu. TIR şoförü Serdar Başak,"Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım" dedi

27 Haziran 2019 Perşembe 06:18
Faciaya ramak kala... Freni boşalan TIR güçlükle durduruldu

Erzincan'da freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden TIR güçlükle durduruldu. Erzincan-Sivas kara yolunda Serdar Başak'ın (47) kullandığı TIR'ın Sakaltutan geçidinden inişi sırasında frenleri boşaldı.

Durumu fark ederek vites küçültüp hızını azaltmaya çalışan sürücü Başak, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi. AA'nın haberine göre; polis ekipleri, olası kazanın önüne geçmek için geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alarak TIR'ı takibe başladı. Aracın duramama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bölgede hazır bekletilirken Çağlayan Kavşağına ise kapan kuruldu.

Kilometrelerce kontrolsüz seyreden TIR, herhangi bir kazaya karışmadan Kemah kara yolu kavşağı üst geçidinde güçlükle durduruldu.

İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

TIR şoförü Serdar Başak, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin gözetiminde aracını durdurabildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım. Aracı güçlükle durdurabildim. Allah beterinden korusun. Tecrübeli olmamız dolayısıyla aracı durdurduk. Aracımızın içerisi tavuk yüklü. Sakarya ilinden Erzincan'a geliyordum."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 06:18
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