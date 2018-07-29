Facianın eşiğinden dönüldü: Okul duvarı çöktü

Yaşananlardan ders alınmadı: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Sancaktepe’de dün facianın eşiğinden dönüldü. Toprak kayması sebebiyle, 3 katlı bir bina ve okul duvarı yıkıldı. Okul bahçesini neredeyse yok eden yıkımda okulların tatil olması nedeni ile büyük bir faciadan dönüldü.

Dik Sokak’ta bulunan Mevlana İlkokulu’nun duvarında aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okulun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlatması bekleniyor. Duvarı çöken okul 2005 yılında yapıldı. Okulların kapalı olması olası bir faciayı da engelledi.

DUVAR EĞİK DURUYORMUŞ!

Okulda okuyan bir öğrenci, “Duvar eğik duruyordu zaten. Biz de sese geldik” derken başka bir görgü tanığı ise, “Apartman sallandı. Yağmurda kimseyi görmedik. Gümbürtü koptu. Duvarlar aşağı düştü” diye konuştu.

"HER ŞEY ALLAH’TAN"

Olay yerine gelen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem “Afetlerde bunlar var maalesef. Son yıllarda mevsimlerde ki değişimler ve farklılıklar temmuz ayında ağustos ayında yağışlar büyük zararlar veriyor. Hepsi Allah’tan. Biz şükür ediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu anda bütün tedbirler alındı. En kısa zamanda yıkılan istinat duvarı kaldırılacak” dedi.

Yine aynı bölgede bir önceki gün, Gazi Yücel Sokak’ta 3 katlı bir binanın yanında bulunan inşaat temelinde şiddetli yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ile birlikte beton duvar büyük bir gürültü ile devrildi. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olayın ardından sokağa tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edilirken, bina da boşaltıldı.

‘MÜTEAHHİDİ UYARDIK!’

Bina sahibi Fatma Çelik, yaklaşık 3 ay önce yandaki alanda bulunan eski bir binanın müteahhit tarafından yıkılıp hafriyatının alındığını belirterek, “Hafriyatı alırlarken toprak kaymaları olmuştu. Müteahhidi uyardık. O, bize sorun olmayacağını söyledi. Bugün de yağmur yağınca istinat duvarı çöktü” dedi.