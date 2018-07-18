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Facianın eşiğinden dönüldü! Demirler yola fırladı

Adıyaman’da tonlarca demir çubuğun yüklü olduğu seyir halindeki tırın şoförü, önüne çıkan araca çarpmamak için acil fren sistemini kullanınca taşıdığı demirler ok gibi yola fırladı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:26
Facianın eşiğinden dönüldü! Demirler yola fırladı

Adıyaman'dan Kahta istikametine gitmekte olan ve kasasında tonlarca inşaat demiri bulunan 63 TK 350 plakalı TIR'ın önüne Atatürk Bulvarı Yeni Hal Pazarı yakınlarında bir araç çıktı. TIR şoförü, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için acil fren sistemini kullandı.

Acil fren sisteminin devreye girmesiyle TIR olduğu yerde dururken,kasada bulunan inşaat demirleri ise TIR'ın ön kısmından yola ok gibi fırladı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda TIR'ın kabin kısmında maddi hasar meydana geldi. Yola düşen demirler olay yerine gelen vinç yardımıyla yeniden TIR'a yüklendi. Demirlerin TIR'a yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:26
  1. Adıyaman
  2. Kaza

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