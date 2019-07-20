Faciadan kıl payı dönüldü Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara girerek durabildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara girerek durabildi.

Kaza, Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 PV 909 plakalı otomobilin sürücüsü Cihan E. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. Kaza sırasında kimsenin yoldan geçmemesi ve dükkanın boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cihan E., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.