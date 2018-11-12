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Faciadan dönüldü... Gören oraya koştu!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalgın sürücü az kalsın bir faciaya neden oluyordu. El frenini çekmeyi unutulan minibüs sürüklenerek bir evin duvarına çarptı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:01
Faciadan dönüldü... Gören oraya koştu!

Alınan bilgiye göre, İbrahim E. yönetimindeki 34 EH 1216 plakalı minibüs, Karagözler Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde yol kenarında durdu.

İbrahim E, el frenini çekmeden park ettiği minibüsten indi. İbrahim E. ve araçtakiler yol kenarındaki seyir teraslarındayken hareket eden minibüs uçurumdan düştü.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüs bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 07:01
  1. fethiye
  2. muğla
  3. minibüs

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