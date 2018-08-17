THY - Konya
0553 313 94 23

Faciadan dönüldü! Boğaz'da hareketli dakikalar

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Bebek açıklarında kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker kıyıya doğru sürüklendi. Tanker sahile doğru sürüklenirken yolcu teknelerine çarpma tehlikesi yaşadı.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:53
Faciadan dönüldü! Boğaz'da hareketli dakikalar

İstanbul’dan, Rusya Federasyonu’na giden Malta bandıralı FMT Bergama adlı tanker, saat 18.45 sıralarında, Bebek açıklarında kontrolden çıktı.

Tanker sahile doğru sürüklenmeye başlarken, yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşandı.

Tankerin kaptanı, kıyıya yaklaşık 100 metre kala dümen kırarak olası bir facianın önüne geçti.

Yaşanan tehlikenin ardından tanker Karadeniz’e doğru seyrine devam etti. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:53
  1. istanbul
  2. İstanbul Boğazı
  3. Malta Bandıralı gemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'taki göstericiler tehdit etti! Sivil itaatsizliğe başvururuz
    1. Irak'taki göstericiler tehdit etti!..
    2. Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var
    3. Tuzla Piyade Okulu'na FETÖ baskını
    4. Rus vekilden Erdoğan açıklaması:..
    5. Galatasaray'dan ayrılan Carole'ün yeni..
    6. Suriyeliler teşekkür edip ülkelerine..
    7. Empoli Salih Uçan'ı açıkladı
    8. Boluspor dolu dizgin! 2'de 2 yaptı
    9. Hatay valiliğinden "özel güvelik..
    10. Zonguldak Mesut Özil için yürüdü
    11. AB'de yaz saati tartışması!
    12. İngilizler duyurdu: Trump Brunson'ı..
    13. Beşiktaş'ta deprem! Sözleşmesi..
    14. ABD'den Myanmar'a yaptırım kararı
    15. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen..
    16. Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
    17. Türkiye ve Fransa anlaştı! Harekete..
    18. Trabzon-Sivas maçının ilk 11'leri..
    19. Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7..
    20. Faciadan dönüldü! Boğaz'da hareketli..
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi