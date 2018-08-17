Faciadan dönüldü! Boğaz'da hareketli dakikalar
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Bebek açıklarında kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker kıyıya doğru sürüklendi. Tanker sahile doğru sürüklenirken yolcu teknelerine çarpma tehlikesi yaşadı.17 Ağustos 2018 Cuma 20:53
İstanbul’dan, Rusya Federasyonu’na giden Malta bandıralı FMT Bergama adlı tanker, saat 18.45 sıralarında, Bebek açıklarında kontrolden çıktı.
Tanker sahile doğru sürüklenmeye başlarken, yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşandı.
Tankerin kaptanı, kıyıya yaklaşık 100 metre kala dümen kırarak olası bir facianın önüne geçti.
Yaşanan tehlikenin ardından tanker Karadeniz’e doğru seyrine devam etti. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.
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