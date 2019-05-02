Facia yaşanan barajın kapağı yine patladı Adana’nın Kozan ilçesinde Gökdere Köprü Barajı’nın Dipsavak derivasyon tünelinin kapağı patladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Gökdere Köprü Barajı’nın Dipsavak derivasyon tünelinin kapağı patladı. Olayda sel sularına kapılanlar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 2012 yılında baraj kapaklarının patlaması sonucu 5’i kayıp 10 işçinin hayatını kaybettiği Gökdere Köprü Barajı’nın Dipsavak derivasyon tünelinin kapağı oluşan sızmanın ardından öğle saatlerinde patladı.

Patlama sırasında sel sularına kapılanların olduğu bildirildi.

Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

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