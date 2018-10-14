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Facia! Selfie sevdası can aldı... 27’inci kattan yere çakıldı

Panama’da selfie çekerken bir binanın 27. katından düşen 27 yaşındaki kadın turist, hayatını kaybetti.

14 Ekim 2018 Pazar 13:54

Panama'da selfi faciası yaşandı. Portekiz uyruklu bir kadın, başkent Panama City'deki El Cangrejo bölgesinde bir binanın 27. katında balkonun korkulukları üzerine oturarak selfie çekmek istedi. 27 yaşındaki genç kadın, dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının düşüş anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görgü tanıkları, yakındaki binalarda yer alan diğer kişilerin ve yakındaki bir binada çalışan işçilerin kadını uyarmaya çalıştığını ancak kadının bu uyarıları dikkate almadığını belirttiler. 

Hayatınız bir selfieden daha değerli

Panama İtfaiyesi, olay sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hayatınızın bir selfieden daha değerli olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

Selfie çekerken 259 kişi öldü

Hindistan'daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmada Ekim 2011 ile Kasım 2017 tarihleri arasında selfie çekerken 259 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.  

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:54
  1. Selfie
  2. facia
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  4. Panama

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar27 dk önce
    bence hedefine ulaşmış. ilgi ve alaka çekmiş... ha öteki dünyayı boylamış, bazı şeylerin bir bedeli oluyor tabii ki...
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