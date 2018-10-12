Facia! ABD üssü yerle bir oldu

Saatte 250 km hızla esen Michael Kasırgası, ABD'nin Florida eyaleti sahilindeki bazı yerleşimleri haritadan sildi.

Çatıları, ağaçları uçuran, elektrik kablolarını söküp atan, 30 tonluk araçları oyuncak gibi havaya fırlatan Michael'e bu şiddet karşısında 'tüm bombaların anası' benzetmesi yapıldı.

Hasar büyük

'Tüm bombaların anası', ABD İçgüvenliği'nin anahtarlarından birini oluşturan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nü de yerle yeksan etti.

Pazartesi günü tahliye edilen Tyndall'da havadan hasar değerlendirmesi yapıldı ve üssün 'önemli ölçüde yapısal zarar' gördüğü açıklandı.

Üsteki 325. savaş uçağı filosunun komutanı Albay Brian Laidlaw, ekibine Facebook'tan yayımladığı mesajda, 'geniş çapta feci boyutta hasardan' söz etti.

Bazı uçaklara yakın bölgelerdeki üslere nakledildi

Elektrik, suyun kesik olduğu, kanalizasyon sisteminin çalışmadığı üsse bu hizmetlerin ulaştırılması için Hava Kuvvetleri çalışma başlattı.

Panama City yakınında askeri personelle ailelerini ağırlamak üzere tam teşeküllü inşe edilmiş olan Tyndall, 325. savaş uçağı filosuna evsahipliği yapıyordu.

325. filo, Pentagon'un elindeki en sofistike savaş uçağı olan F-22 Raptor'la uçuyor.

Kasırga vurmadan önce F-22 Raptor'lar Ohio, Teksas ve Louisiana'daki üslere nakledildi.