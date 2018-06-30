Facebook'un başı sorundan kurtulmuyor!

Bu yıl mart ayında ortaya çıkan ve aslında 3 yıllık bir geçmişi olan Cambridge Analytica veri skandalı Facebook'un başını ağrıtmaya devam ediyor. ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, verilerin kötüye kullanılması gerekçesiyle gizli soruşturma yürütürken Avrupa'daki daha sıkı yasal düzenlemeler Facebook'un yüklü bir ceza ödeyebileceğinin sinyallerini veriyor.

Kısacası Facebook şu an tam anlamıyla diken üstünde. Şirketin en çok dikkatli olması gereken bu süreçte, ortaya çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi.