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Facebook yüz tanıma sistemi nedeniyle davalık oldu

ABD’de bir federal mahkeme, sosyla medya devi Facebook'un geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kötüye kullandığı iddiasıyla şirkete dava açtı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:54
Facebook yüz tanıma sistemi nedeniyle davalık oldu

Son yıllarda gizlilik skandalları nedeniyle birçok dava ile boğuşan ve büyük cezalar ödemek zorunda kalan Facebook, her geçen gün yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyor.

ABD’nin San Francisco eyaletindeki Dokuzuncu Bölge Temyiz Mahkemesi, Facebook’un geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kullanıcıların rızası alınmadan kullanarak gizlilik hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verdi.

Federal mahkemede Facebook aleyhine görülen davada, kullanıcıların kendi rızası olmadan yüz tanıma teknolojisi geliştirilmesinin “bireylerin özel ilişkilerini ve somut çıkarlarını yok ettiği” sonucuna ulaşıldı.

"Yüzünüzü değiştiremezsiniz"

Davacı tarafın avukatı olan Shawn Williams, yaptığı açıklamada, “Bu biyometrik veriler o kadar hassas ki, gizlilikleri ihlal edilirse bir geri dönüş olamaz. Numarasını değiştirebileceğiniz bir sosyal güvenlik veya kredi kartı gibi değil, yüzünüzü değiştiremezsiniz.” sözleriyle tehlikenin ne kadar büyük olabileceğine dikkat çekti.

Facebook iddiaları reddetti

Facebook, karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı. Firma sözcüsü bir e-postada “Yüz tanıma teknolojisini kullandığımızı ve bu özelliği insanların istediği zaman açıp kapayabildiklerini her zaman belirttik.” dedi. Firma, Facebook’a yüklenen fotoğraflardan sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarını tanımalarını sağlayan “Etiket Önerileri” özelliğinin yıllardır kullanıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:54
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  2. Facebook dava
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