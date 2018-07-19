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Facebook'tan 'Yahudi soykırımı' açıklaması!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, Yahudi soykırımını inkar eden içeriği yasaklamayı planlamadığı belirtildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:53
Facebook'tan 'Yahudi soykırımı' açıklaması!

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, teknoloji haberciliği yapan Recode'dan Kara Swisher ile söyleşisinde, Yahudi soykırımının inkarını "çok incitici" bulduğunu ancak inkar edenlerin bunu bilerek yaptığına inanmadığını söyledi.

Kendisi de Yahudi olan Zuckerberg, "Günün sonunda platformumuzun Yahudi soykırımını inkar eden içeriği kaldırması gerektiğine inanmıyorum çünkü farklı insanların yanlış anladığı şeyler olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, incitici içeriğin, birine saldırmak ya da zarar vermek için organize edilmediği takdirde yasaklanmasına gerek olmadığını sözlerine ekledi.

Facebook'un kurucusunun yorumu, İftira ve İnkarla Mücadele Birliği dahil birçok kesimin tepkisine yol açtı.

Birlikten yapılan açıklamada, platformunda Yahudi soykırımının inkarının yayılmasına izin vermeme yönünde Facebook'un "ahlaki yükümlülüğü" bulunduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:53
  1. Facebook
  2. Yahudi Soykırımı
  3. açıklama

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