0553 313 94 23

Facebook'tan Netanyahu'ya paylaşım engeli

- Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden ülkesindeki Arap azınlığa yönelik tahrik edici mesaj paylaşmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hesabının mesaj gönderme özelliği engellendi

12 Eylül 2019 Perşembe 15:23
Facebook'tan Netanyahu'ya paylaşım engeli

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından hesabından mesaj gönderimi engellendi.

Ülkedeki İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, yaptığı yazılı açıklamada, "Hesabından gönderilen otomatik mesajda ülkedeki Arap vatandaşlar ve özellikle Eymen Avde'ye yönelik tahrik edici ifadeleri" nedeniyle Netanyahu'nun Facebook sayfasının mesaj gönderme özelliğinin askıya alındığını duyurdu.

Avde, Facebook'un ülkedeki temsilcilerine giderek Netanyahu'yu şikayet ettiğini ve rahatsız edici paylaşımlarının silinmesini istediğini, bunun üzerine site kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook tarafından, Netanyahu'nun hesabından mesaj göndermesinin engellendiğini belirtti.

Netanyahu, Facebook hesabından dün paylaştığı mesajda, Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın Ortak Arap Listesi’yle iş birliği yaptığına işaret ederek, "Halbuki Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik skandal ifadeler kullanmıştı.

Likud Partisi ise Netanyahu’nun söz konusu söylemi onaylamadığını öne sürerek, Netanyahu’nun seçim kampanyasını yürüten çalışanlardan birinin "yanlışlıkla" böylesi bir cümleyi paylaştığını iddia etmişti.

Netanyahu'nun ofisi ve Facebook'tan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, İsrail'in Haaretz gazetesi yasağın 24 saat olduğu yönünde bir haber yayımladı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, seçimlere ortak listeyle katılma kararı almıştı.

Filistinlileri temsil eden bu 4 parti, 9 Nisan'daki seçime ise iki ayrı ittifak çatısı altında katılmış ve 120 sandalyeli İsrail Meclisine 10 milletvekili göndermişti.

İsrail'le hükümet kurulamaması nedeniyle yenilenen seçimler, 17 Eylül'de yapılacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:23
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Eymen Avde
  3. Facebook

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayanlara ’Aile Planlaması’ anlatıldı
    1. Bayanlara ’Aile Planlaması’ anlatıldı
    2. "Özbekistan Türk Konseyine katılma..
    3. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    4. 4 kişiye umut olacak organlar hava..
    5. Akıllı İmalat ve Hizmet Sistemleri..
    6. Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
    7. III. Uluslararası Osmanlı..
    8. Ürdün'den BMGK'ye Netanyahu'nun..
    9. Başkan Söğüt: “Talep ve önerileriniz..
    10. DTSO Başkanı Kaya, Sur esnafıyla bir..
    11. Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen..
    12. Hamamyolu’nda ’Çay’ referandumu başladı
    13. Başkan Atay, Çeştepe Cemevi’nde aşure..
    14. Mustafa Cengiz: "Kulüpler Birliği..
    15. Türkiye'den Kosovalı işitme engelli..
    16. ESO’dan ihracatı arttıracak hamle
    17. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı..
    18. Çavuşoğlu kararı açıkladı! Bir ülke..
    19. Bodrum'da rezidans ve villa..
    20. Johnson'dan Kraliçe'ye yalan söylediği..
    21. Karamürsel köy yollarına kış bakımı
    22. Facebook'tan Netanyahu'ya paylaşım..
    23. Jandarma’dan eğitim kurumlarına yakın..
    24. Maskeli soyguncular yaşlı kadının..
    25. Facebook yorumları nasıl kapatabilirim..
    26. Malatya’da Antosiyaninli ürünler..
    27. "Çocukların eli kalemdir, silah tutmaz"
    28. Rusya Enerji Bakanı Novak 'Opal..
    29. Başkan Hürriyet, Tavşantepe Cemevi..
    30. Milletvekili Adil Çelik Dursunbey..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı