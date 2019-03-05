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Facebook'tan Endonezya'daki seçimde yabancı kaynaklı reklamlara yasak

Facebook, Endonezya'daki seçim öncesi ülke dışından gelecek siyasi reklamlara izin vermeyecek

05 Mart 2019 Salı 12:20
Facebook'tan Endonezya'daki seçimde yabancı kaynaklı reklamlara yasak

CAKARTA (AA) - Facebook, Endonezya'da gelecek ay yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimi kapsamında yabancı kaynaklı siyasi reklamlara yasak getirdi.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'da 17 Nisan'daki başkanlık ve milletvekili seçimine ilişkin platformlarında, seçim bütünlüğünü korumak amacıyla yabancı kaynaklı siyasi reklamlar yasaklandı.

Açıklamada, uygulamaya geçilen yasak ile politikacı ve siyasi partilere göndermede bulunulmasının yanı sıra oylamayı baskılayan ya da teşvikini içeren yurt dışı kaynaklı reklamlara izin verilmeyeceği ifade edildi.

Yayınlanmaması gereken yabancı seçim reklamlarını belirlemeye yardımcı olmak amacıyla da Facebook’un, otomatik ve kişi incelemesi karışımını içeren bir denetleme kullandığı kaydedildi.

- Cambridge Analytica krizi

Facebook, Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcılarına ait kişisel bilgileri onların bilgisi dışında edindiği ve bu bilgileri ABD'deki başkanlık seçimleri ve İngiltere'deki Brexit oylaması gibi kritik seçim ve referandum süreçlerini yönlendirmek üzere kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Şirket tepkiler üzerine kullanıcıların veri güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler açıklamıştı.

Milletvekili ve devlet başkanlığı için halkın sandık başına gideceği seçimde, iki adayın bulunduğu devlet başkanlığı seçiminde, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve ana muhalafet partisi olan Gerindra'nın Genel Başkanı Prabowo Subianto yarışacak. 

Widodo ve Prabowo, 2014 seçimlerinde de karşı karşıya gelmiş ve seçimin galibi yüzde 53,15'lik oy oranıyla Widodo olmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:20
  1. Endonezya
  2. Facebook
  3. seçim
  4. yabancı kaynaklı seçim reklamı

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