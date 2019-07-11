Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte başta Facebook olmak üzere sosyal medya alemi zamanımızın çoğunu çalmakta. Facebook’ta arkadaşlarımızla sohbet etme, yapılan etkinlikleri paylaşma gibi faaliyetlerin yanında bir de can sıkan tiplerle de karşılaşırız. İstenmeyen arkadaş profilini Facebook’ta engelleme ya da silme çabası içine gireriz. O vakit, Facebook’ta engelleme nedir ve birisini nasıl engellerim? Facebookta engelli kişiler listesini silmek istiyorum nasıl yapabilirim? Birisini arkadaşlarım arasından nasıl çıkarırım veya bir arkadaşımı nasıl silerim? Profilimde ve Zaman Tünelimde bulunanları kimlerin görebileceğini nasıl kontrol ederim? Facebook’ta birisini engellediğinizde, o kişi sizi etiketleme veya zaman tünelinizde paylaştığınız şeyleri görme gibi eylemleri gerçekleştiremez.

Facebook’ta birisinin engellemesini kaldırdığınızda, o kişi Facebook'ta herkese açık olarak paylaştığınız gönderileri görebilir. Bu kişiyle Facebook'ta otomatik olarak arkadaş olmazsınız. Engellenmesini kaldırdığınız kişiyle arkadaş olmak isterseniz, kendisine bir arkadaşlık isteği göndermeniz gerekir.

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın ve Ayarlar'ı seçin.

Facebook'un sol tarafına gidin ve Engelleme'ye tıklayın.

Kullanıcıları Engelle kısmında engellediğiniz kişilerin listesini görürsünüz. Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişinin adının yanındaki Engellemeyi Kaldır'a tıklayın.

Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişinin adının yanındaki Engellemeyi Kaldır'a tıklayın.

Kişinin engellemesini kaldırma işlemini tamamlamak için Onayla'ya tıklayın.

Facebook’ta birisini arkadaşlarım arasından nasıl çıkarırım veya bir arkadaşımı nasıl silerim?

Birisini arkadaşlarınız arasından çıkarmak için:

Söz konusu kişinin profiline gidin.

Fareyi profilinin üst kısmındaki Arkadaşın simgesinin üzerine getirin.

Arkadaşlarımdan Çıkar'ı seçin.

Arkadaşlarınız arasından çıkardığınız kişiye bildirim gönderilmez.

Birinin profilinizi görmesini, sizi arkadaş olarak eklemesini veya mesaj göndermesini istemiyorsanız, bu kişiyi engelleyebilirsiniz.

Arkadaşlarınız arasından çıkarmak istediğiniz kişi Facebook hesabını dondurmuşsa profilinize gidip Arkadaşlar'a tıklayın ve kişinin adını aratın.

Not: Birisini arkadaşlarınız arasından çıkardığınızda, siz de o kişinin arkadaş listesinden çıkarılırsınız. O kişiyle yeniden arkadaş olmak isterseniz, kendisini tekrar arkadaş olarak eklemeniz gerekir.

Facebook'ta engelleme nedir ve birisini nasıl engellerim?

Birisini engellediğinizde, o kişi sizi etiketleme veya zaman tünelinizde paylaştığınız şeyleri görme gibi eylemleri gerçekleştiremez.

Engelleme ayarlarınızdan birisini engellemek için:

Facebook'un sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın ve Ayarlar'ı seçin.

Facebook'un sol tarafına gidin ve Engelleme'ye tıklayın

Sol taraftaki menüde Engelleme'ye tıklayın.

Engellemek istediğiniz kişinin adını girin ve Engelle'ye tıklayın.

Açılan listeden engellemek istediğiniz kişinin adını seçin ve Engelle > [name]'i Engelle'ye tıklayın.

Birisini engellediğinizde, bu durum kendisine bildirilmez.

Birisini bu yöntemle bulamıyorsanız, kişinin profiline gidip kapak fotoğrafının üzerindeki menüsünden Engelle'yi seçmeyi deneyin.

Not: Birinin engellemesini kaldırdığınızda, tekrar otomatik olarak arkadaş olmazsınız. Bir arkadaşınızı engelleyip daha sonra engellemesini kaldırırsanız, kendisine yeniden bir arkadaşlık isteği göndermeniz gerekir.

Profilimde ve Zaman Tünelimde bulunanları kimlerin görebileceğini nasıl kontrol ederim?

Profilinizdeki içerikleri kimlerin görebileceğine ve profilinizde ve Zaman Tünelinizde paylaştıklarınızı kontrol etmek için kullanabileceğiniz araçlara genel bakışı aşağıda bulabilirsiniz.

Yaşadığınız yerler veya aileniz ve ilişkileriniz gibi bilgileri düzenlemek için kapak fotoğrafınızın altındaki Hakkında'ya tıklayın, ardından değiştirmek istediğiniz bilginin üzerine gidin ve Düzenle'ye tıklayın. Bu bilgiyi kimlerle paylaştığınızı seçmek için, bilginin yanındaki hedef kitle seçiciyi kullanın.

Adınız, profil resminiz, kapak fotoğrafınız, cinsiyetiniz, kullanıcı adınız, kullanıcı kimliğiniz (hesap numaranız) ve ağlarınızın dahil olduğu herkese açık bilgilerinizi herkes görebilir (nedenini öğrenin).

Zaman Tünelinizde sadece siz ve arkadaşlarınız paylaşımda bulunabilir. Bir şey paylaşırken, hedef kitle seçiciyi kullanarak bu paylaşımı kimlerin göreceğini kontrol edebilirsiniz. Başkaları Zaman Tünelinizde paylaşımda bulunduğunda, bu gönderiyi kimlerin görebileceğini kontrol etmek için Başkalarının senin Zaman Tünelinde paylaştığı gönderileri kimler görebilir ayarının hedef kitlesini seçin.

Araçlar

Bilgilerinizi düzenlerken, hedef kitle seçiciyi kullanarak bunları kimlerin görebileceğini kontrol edebilirsiniz.

Zaman Tüneli onayı'nı açarak etiketlendiğiniz fotoğrafları, gönderileri ve uygulama hareketlerini Zaman Tünelinizde görünmeden önce onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Zaman Tüneli Onayı'nı açsanız bile, içeriklerde etiketlenebileceğinizi ve etiketlendiğiniz içeriğin (ör. fotoğraf, gönderi) Haber Kaynağı ve arama gibi Facebook'taki diğer yerlerde içeriği paylaşan kişinin seçtiği hedef kitleyle paylaşılacağını unutmayın.

Etiketlendiğin gönderileri Zaman Tünelinde kimler görebilir ayarı için istediğiniz hedef kitleyi ayarlayın.

Profilinizin başkalarına nasıl göründüğünü görmek için Başkasının Gözünden Gör aracını kullanın.