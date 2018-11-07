Facebook'da arkadaşları gizleme | Facebookta arkadaş nasıl gizlenir?

Facebook sayfası olmayan neredeyse yok sayılacak kadar azdır. İnsanlar başta Facebook ve Twitter olmak üzere bir çok sosyal medya platformlarına üye olmakta. Facebook sayesinde kişi arkadaşlarını bulabilir, onlarla mesajlaşabilir ve yine arkadaşlarının neler yaptıklarını, paylaştığı fotoğrafları görebilir. Peki Facebook’taki arkadaş listenizi bir başkasının görmesini istemiyor olabilirsiniz. Peki Facebook'ta arkadaş gizleme nasıl yapılır? Facebook'da arkadaş listenizi saklama yolları haberimizde.

Facebook hesabınıza girdikten sonra, Profil bölümüne gelelim. burada yer alan Arkadaşlar kısmına tıklayın. Tıkladıktan sonra ”sağ üst köşede” yer alan "Kalem"şekline tıklayın. alt seçeneklerde açılan işlemleri göreceksiniz.

Burada yer alan "Sadece Ben” seçeneğine tıklarsanız eğer, artık Facebook üzerinde Arkadaşlarınızı sadece siz görebilirsiniz. yani şifrenizi kullanarak, sizin profilinize girenlerden başka arkadaşlarınızı kimse göremez. bu nedenle de, gizli bir profil yapmış olursunuz.