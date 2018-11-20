Facebook neden açılmıyor bugün? Facebook çöktü mü?

Sosyal medya platformu Facebook’a ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Facebook’a giriş yapamayan kullanıcılar Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? Sorularının cevabını araştırıyor,

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook’a girmek isteyen kullanıcılar, Facebook’a ulaşmakta güçlük çekiyor. Facebook hesapları bulunan vatandaşlar uzun süredir Facebook’a erişim sıkıntısı yaşıyor. Facebook'a Türkiye'den neden erişim sağlanamıyor, Facebook neden açılmıyor, neden girilmiyor? kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Facebook’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Facebook sayfasında bir sıkıntı var. Biraz sonra bu sıkıntı giderilecek" uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Facebook'a giriş yapan kullanıcılar ise sosyal medya platformu üzerinden ne bir paylaşım yapabiliyor ne de arkadaşlarını takip edebiliyor. Facebook'un ne zaman normale döneceği merak konusu.

Facebook nedir?

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir.