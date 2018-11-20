THY- Noukşot
0553 313 94 23

Facebook neden açılmıyor bugün? Facebook çöktü mü?

Sosyal medya platformu Facebook’a ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Facebook’a giriş yapamayan kullanıcılar Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? Sorularının cevabını araştırıyor,

20 Kasım 2018 Salı 16:35
Facebook neden açılmıyor bugün? Facebook çöktü mü?

Sosyal medya platformu Facebook’a ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Facebook’a giriş yapamayan kullanıcılar Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? Sorularının cevabını araştırıyor,

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook’a girmek isteyen kullanıcılar, Facebook’a ulaşmakta güçlük çekiyor. Facebook hesapları bulunan vatandaşlar uzun süredir Facebook’a erişim sıkıntısı yaşıyor. Facebook'a Türkiye'den neden erişim sağlanamıyor, Facebook neden açılmıyor, neden girilmiyor? kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Facebook’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Facebook sayfasında bir sıkıntı var. Biraz sonra bu sıkıntı giderilecek" uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Facebook'a giriş yapan kullanıcılar ise sosyal medya platformu üzerinden ne bir paylaşım yapabiliyor ne de arkadaşlarını takip edebiliyor. Facebook'un ne zaman normale döneceği merak konusu.

Facebook nedir?

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:35
  1. facebook çöktü mü
  2. facebooka neden girilmiyor
  3. facebook sıkıntısı ne
  4. facebook kapandı mı
  5. facebook neden açılmıyor bugün
  6. facebook neden açılmıyor 2018
  7. facebook neden açılmıyor şimdi
  8. facebook neden açılmıyor son dakika
  9. facebook neden açılmıyor son dakika 2018
  10. facebook açılmıyor 2018
  11. facebook açılmıyor android
  12. facebook açılmıyor ne yapmalıyım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadayıf pastası tarifi
    1. Kadayıf pastası tarifi
    2. Derbide Fenerbahçe taraftarına yasak..
    3. Bakan Varank: "120 farklı proje..
    4. İİT'den çocuklar için acil çalışma..
    5. Samet Aybaba'dan öğrencilere spor..
    6. Trabzon'da üst düzey terörist ve eşi..
    7. AİHM'in Demirtaş kararı
    8. Yunanistan'ın kamu borcu artışta
    9. TBMM CHP Disiplin Kurulu, Ardahan..
    10. Öztürk Yılmaz CHP’den ihraç mı edildi?
    11. Türk bilim insanından devrim..
    12. Şişli'de yangın! Çok sayıda ekip sevk..
    13. Kars'taki terör operasyonu
    14. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    15. DAEŞ'in kritik isimleri Trabzon'da..
    16. Muhasebeci Kenan CHP'den kovuldu!
    17. UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı
    18. Vural'dan derbi öncesi "dostluk" çağrısı
    19. "Düzeltmeden bir yere gitmiyorum"
    20. Su seviyesi yükselince adacıkta 250..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı