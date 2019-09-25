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Facebook'tan dev adım! 'Zihin okuma' şirketi satın aldı

Facebook, zihin okuyabilen sistemlerin geliştirilmesi için çalışan "CTRL-labs" adlı şirketi bünyesine kattı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:26
Facebook'tan dev adım! 'Zihin okuma' şirketi satın aldı

Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada, merkezi New York'ta bulunan ve insanların zihinleriyle bilgisayarları kontrol edebilmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi alanında çalışan "CTRL-labs" adlı şirketin satın alındığı duyuruldu.

Satın alınan şirketin, Facebook'un "Gerçeklik Laboratuvarı" adlı iştirakine dahil edileceği, alım bedelinin ise 1 milyar doların altında olduğu belirtildi.

"Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik arasında iletişim kurulacak"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Facebook AR/VR (artırılmış ve sanal gerçeklik) Başkan Yardımcısı Andrew Bosworth, "Bu gibi teknolojiler, bize 19. yüzyılın buluşlarının 21. yüzyılda yeniden hayal edilmesi için yaratıcı fırsatlar sunuyor. Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) arasında iletişim kurulacak. Bu iletişimimizi değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

İnsanlar bileklik takarak cihazları kullanabilecek

Bosworth, CTRL-labs şirketinin teknolojisiyle, insanların sadece bir bileklik takarak cihazları kullanabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu şöyle çalışıyor; omuriliğinizde, ellerinizdeki kaslara bir düğmeye basmanız için elektrik sinyalleri gönderen nöronlar var. Bileklik bu sinyalleri deşifre edecek ve cihazın anlayabileceği dijital sinyaller çevirecek. Dijital hayatınız üzerindeki etkinliğinizi artıracak."

CTRL-labs, 2015'te Kolombiya Üniversitesinde nöroloji bilim dalında doktora yapmış Thomas Reardon ve Patrick Kaifosh adlı iki girişimci tarafından kurulmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 07:20
  1. Facebook
  2. zihin okuma

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